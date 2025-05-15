Розумний годинник з ультратонним AMOLED-дисплеєм

Розумний годинник 2025-го року з ультратонким AMOLED-дисплеєм, з бездротовим дзвінком та фітнес-трекером, водонепроникністю, силіконовою стрічкою, акумулятором на 200 мАг – ідеальний для занять спортом на відкритому повітрі та щоденного носіння, годинник з фітнес-трекером | стильний розумний годинник | бездротова з’єднуваність, розумний годинник для Android-телефонів



Ціна сьогодні: лише 22$

Артикул: 0116525

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