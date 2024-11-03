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Універсальний смарт-годинник водонепроникний

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3 Nov

Універсальний смарт-годинник водонепроникний

By   No Comments    Торгові ряди

Універсальний смарт-годинник з дисплеєм 5.11 см, 100+ спортивних режимів, педометром, компасом, монітором атмосферного тиску, LED-ліхтариком, фітнес-трекером, оновленнями погоди – бездротовий 5.0, магнітна зарядка, водонепроникний та пилонепроникний IP68 для iPhone та Android
 
85 продано
оцінка покупців: 4.6*
Нове надходження #33 у розділі Спортивна електроніка та пристрої
тимчасова знижка: -54%
Залишилося лише 6 одиниць
 

 
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