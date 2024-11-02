Спортивне Розумне Кільце для панів і панянок – Фітнес-трекер з Лічильником Кроків та Моніторингом Сну, USB Заряджуваний Браслет з Нержавіючої Сталі, Сумісний з Android & iOS, Ідеальний Подарунок



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165 продано

оцінка покупців: 4.8*

Лідер продажів #10 у цьому магазині

знижка: -67%

Залишилося лише 7 одиниць







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