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Чоловічий розумний годинник для плавання

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31 Oct

Чоловічий розумний годинник для плавання

By   No Comments    Торгові ряди

Чоловічий розумний годинник для плавання, екран HD 4,98 см, голосовий дзвінок, велика батарея 420 мАг, 100+ режимів спорту, водонепроникний 3ATM, штучний інтелект голос/калорії/погода/педометр, смарт-годинник для Android і IOS телефону
 
11тис+ продано
оцінка покупців: 4.7*
Лідер продажів #9 у цьому магазині
 

 
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