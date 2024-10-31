Чоловічий розумний годинник для плавання, екран HD 4,98 см, голосовий дзвінок, велика батарея 420 мАг, 100+ режимів спорту, водонепроникний 3ATM, штучний інтелект голос/калорії/погода/педометр, смарт-годинник для Android і IOS телефону



11тис+ продано

оцінка покупців: 4.7*

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