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Спортивний розумний годинник для чоловіків

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30 Oct

Спортивний розумний годинник для чоловіків

By   No Comments    Торгові ряди

Спортивний розумний годинник для чоловіків для занять спортом на відкритому повітрі, з екраном Full Touch розміром 5.11 см, водонепроникний та з можливістю відстеження рухів безпровідно підключений смарт-годинник, сумісний з Android та iPhone
 
21тис+ продано
оцінка покупців: 4.7*
#2 за рейтингом у розділі Спортивна електроніка та пристрої
 

 
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