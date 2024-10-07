LidlUa.com домен продається зараз

Lidl Stiftung & Co. – німецька міжнародна мережа супермаркетів, що присутня у всіх країнах Європейського Союзу, а також розвивається на ринках Австралії, Китаю і США. Належить Lidl Stiftung & Co.

Мережа Lidl включає понад 12,000 магазинів по всьому світу. Штат компанії складається майже з 80 тис. співробітників. Управління філіалами відбувається централізовано з головного офісу.

Датою заснування вважається 1930 рік, коли Йозеф Шварц став партнером у фруктового оптовика Südfrüchte Großhandel Lidl & Co. Після того, як у 1944 році під час Другої світової війни компанія Lidl & Schwarz була повністю зруйнована, вона була успішно відновлена протягом десяти років. У 1954 році було створено новий головний офіс у м. Хайльбронн. У 1968 році компанія Lidl & Schwarz відкрила свій перший супермаркет під назвою «Handelshof» у швабському містечку Бакнанг, а з 1984 року магазини «Handelshof» були перейменовані на супермаркети «Kaufland».

У жовтні 2021 року стало відомо, що Lidl може скласти величезну конкуренцію діючим українським мережам або навіть витиснути їх з ринку. Мережа супермаркетів дуже популярна як і в самій Німеччині, так і по всій Європі, але на українському ринку є свій аналог магазину-дискаунтера. В одному з німецьких видань було зазначено, що популярний бренд магазинів Lidl дуже активно веде переговори для того, щоб дістати частину ринку і в Україні. Для цього вже поставлена і відповідна людина — керівник в представництві компанії в Україні. Людина, яка займає цю посаду раніше була топ-менеджером представництва корпорації в Польщі.

У 2022 фінансовому році Lidl отримав прибуток у розмірі 1,64 млрд €, що на 500 млн € менше, ніж у попередньому році.

email: email@kupui.com

our skype: isgnet