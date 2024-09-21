Apple MacBook Air

Чип M3 від Apple:
8‑ядерний центральний процесор: 4 ядра продуктивності та 4 ядра ефективності
10‑ядерний графічний процесор
Апаратно прискорене трасування променів
16‑ядерна система Neural Engine
Пропускна здатність пам’яті 100 ГБ/с
Мультимедійний процесор
Апаратне прискорення H.264, HEVC, ProRes і ProRes RAW
Процесор для декодування відео
Процесор для кодування відео
Процесор для кодування та декодування відео ProRes
Процесор для декодування AV1
Дисплей Liquid Retina:
Діагональ 15,3 дюйма, підсвічування LED, технологія IPS,1
роздільна здатність 2880×1864 пікселі (224 пікселі на дюйм)
Яскравість 500 кд/м²
Колір
Відтворення 1 мільярда кольорів
Розширена колірна гама (P3)
Технологія True Tone
Пам’ять:
8 ГБ об’єднаної пам’яті
Можлива конфігурація: 16 ГБ або 24 ГБ
8 ГБ об’єднаної пам’яті
Можлива конфігурація: 16 ГБ або 24 ГБ
16 ГБ об’єднаної пам’яті
Можлива конфігурація: 24 ГБ
Акумулятор і живлення:
До 18 годин відтворення фільмів у Apple TV
До 15 годин користування бездротовим інтернетом
Літійполімерний акумулятор 66,5 Вт⋅год
Адаптер живлення з двома портами USB‑C потужністю 35 Вт
Кабель USB‑C / MagSafe 3
Підтримка швидкого заряджання з адаптером живлення USB‑C потужністю 70 Вт
Накопичувач:
Накопичувач SSD 256 ГБ
Можлива конфігурація: 512 ГБ, 1 ТБ або 2 ТБ
Накопичувач SSD 512 ГБ
Можлива конфігурація: 1 ТБ або 2 ТБ
Накопичувач SSD 512 ГБ
Можлива конфігурація: 1 ТБ або 2 ТБ
Заряджання й підключення:
Порт MagSafe 3
Порт 3,5 мм для навушників
Два порти Thunderbolt / USB 4 із підтримкою:
Заряджання
DisplayPort
Thunderbolt 3 (до 40 Гбіт/с)
USB 4 (до 40 Гбіт/с)
Можливість підключення дисплеїв:
Підтримка штатної роздільної здатності на дисплеї із високоякісним передаванням 1 мільярда кольорів. Додатково можна підключити:
Один зовнішній дисплей із роздільною здатністю до 6K й частотою 60 Гц
Закрийте MacBook Air, щоб використовувати другий зовнішній дисплей із роздільною здатністю до 5K й частотою 60 Гц
Відтворення відео:
Підтримка форматів HEVC, H.264, AV1 і ProRes
HDR зі стандартами Dolby Vision, HDR10 та HLG
Відтворення аудіо:
Підтримка форматів AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus і Dolby Atmos
Клавіатура і трекпед:
Клавіатура Magic Keyboard із підсвічуванням:
78 (США) або 79 (ISO) клавіш, включно з 12 повнорозмірними функціональними клавішами та 4 клавішами зі стрілками у формі перевернутої букви «Т»
Touch ID
Датчик зовнішнього освітлення
Трекпед Force Touch для точного керування курсором і розпізнавання натиску, підтримка натискання із зусиллям, пришвидшення дій, малювання з урахуванням сили натискання і жестів Multi-Touch
Бездротовий зв’язок:
Wi‑Fi 6E (802.11ax)4
Bluetooth
Bluetooth 5.3
Камера:
Камера FaceTime HD 1080p
Удосконалений процесор обробки сигналу зображення з обчислювальним відео
Аудіо:
Система із шести динаміків, зокрема низькочастотних із функцією пригнічення резонансу
Підтримка просторового аудіо під час відтворення музики чи відео з Dolby Atmos за допомогою інтегрованих динаміків
Просторове аудіо з функцією динамічного відстеження рухів голови під час використання AirPods (3‑го покоління), AirPods Pro та AirPods Max
Система з трьох спрямованих мікрофонів
Режими «Ізоляція голосу» та «Широкий спектр» для мікрофона
Покращена чіткість голосу під час аудіо- та відеодзвінків
Порт 3,5 мм із розширеною підтримкою високоомних навушників
Вимоги до середовища під час експлуатації:
Лінійна напруга: від 100 до 240 В ~
Частота: від 50 до 60 Гц
Температура під час експлуатації: від 10 до 35 °C
Температура під час зберігання: від –25 до 45 °C
Відносна вологість: від 0 до 90% без конденсації
Висота над рівнем моря під час експлуатації: протестовано до 3000 м
Максимальна висота зберігання: 4500 м
Максимальна висота під час транспортування: 10 500 м
Розміри та вага:
Товщина: 1,15 см
Довжина: 34,04 см
Ширина: 23,76 см
Вага: 1,51 кг5
Операційна система:
macOS — це передова операційна система для комп’ютерів. А macOS Sonoma відкриває нові можливості для роботи й ігор на Mac, зокрема для поліпшення якості відеопрезентацій, посилення результатів у іграх і персоналізації ваших пристроїв.
Доступність:
Функції доступності допомагають людям з інвалідністю максимально ефективно користуватися MacBook Air. Завдяки інтегрованій підтримці цих функцій люди з порушеннями зору, слуху, моторики або труднощами навчання можуть створювати неймовірні речі.
Деякі функції:
VoiceOver
Диктування
Збільшення контрастності
Зменшення руху
Субтитри наживо
Пульт перемикачів
Вміст комплекту:
MacBook Air 15 дюймів
Адаптер живлення з двома портами USB‑C потужністю 35 Вт
Кабель USB‑C / MagSafe 3 (2 м)
email: email@kupui.com
our skype: isgnet