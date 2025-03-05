Трамп заявив, що планує «різко розширити» видобуток рідкісноземельних мінералів у США

Президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу 4 березня анонсував план дій щодо внутрішнього виробництва «критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів».

«Пізніше цього тижня я також зроблю історичні кроки, щоб значно розширити виробництво критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів тут, у США», – сказав президент.

Рідкісноземельні елементи необхідні для виробництва електроніки, технологій чистої енергії, включаючи вітряні турбіни, енергетичних мереж і електромобілів, а також деяких систем озброєння.

28 лютого президент України Володимир Зеленський мав емоційну дискусію із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом щодо війни РФ проти України. Під час неї він, зокрема, сказав, що не прийме припинення вогню без гарантій безпеки.

Згодом Зеленський залишив Білий дім раніше, ніж було заплановано, не підписавши угоду про копалини.

Того ж дня Зеленський дав інтерв’ю американському каналу Fox News, яке, зокрема, стосувалося угоди про корисні копалини, яка мала бути підписана під час візиту Зеленського до Білого дому.

«Я сказав, що ми маємо підписати цей документ і готові до цього, і це буде перший крок до гарантій безпеки, але цього недостатньо. Я так вважаю, можливо, я не знаю якихось деталей. Ось чому я хотів поділитися цими думками з президентом і вислухати його», – розповів він.

Зеленський також пояснив, чому неможливе негайне припинення вогню, до якого закликає президент США:

«Угода про мінерали – це перший крок до гарантій безпеки, це інструмент наближення до миру… Ніхто не зупиниться, тому що всі бояться, що Путін завтра повернеться. Ми хочемо справедливого та сталого миру, ми хочемо гарантій безпеки».

3 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода щодо доступу до рідкісноземельних копалин України наразі не розглядається. За його словами, «неможливо мати економічну угоду без мирної угоди», визнавши при цьому, що економічна угода спочатку повинна була стати блоком для забезпечення мирної угоди в Україні.

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