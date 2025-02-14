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Британія розширила санкції щодо Росії. Під них потрапив заступник міністра оборони РФ

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14 Feb

Британія розширила санкції щодо Росії. Під них потрапив заступник міністра оборони РФ

By   No Comments  Бізнес, Економіка, Новини

Велика Британія запровадила нові санкції проти трьох російських фізичних і двох юридичних осіб, повідомили 14 лютого в Офісі впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.

Під санкції потрапили заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков, син ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки та бізнесмен Артем Чайка, а також директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю РФ Володимир Селін.

Також санкції ввели проти структур російського «Росатому» – заводу «Кіров-Енергомаш» у Санкт-Петербурзі та компанії «Росатом Адитивні технології».

Зазначається, що фізичні та юридичні особи потрапили під санкції через вигоди чи підтримки уряду Росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.

Павло Фрадков – син ексглави Служби зовнішньої розвідки і колишнього російського премʼєра Михайла Фрадкова. Артем Чайка – син представника президента на Північному Кавказі Юрія Чайки, який обіймав посаду російського генпрокурора у 2006-2020 роках.

 

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