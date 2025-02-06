Міноборони: завдяки «данській моделі» ЗСУ в 2024 році отримали озброєння на майже 597 млн євро

Завдяки «данській моделі» Збройні сили України у 2024 році отримали озброєння на загальну суму майже 597 млн євро, з них 175 млн євро надійшли безпосередньо від Данії. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, на першому етапі Данія виділила 50 млн євро на виробництво 18 самохідних артилерійських установок «Богдана», згодом фінансування було розширене на налагодження виробництва інших стратегічно-важливих видів озброєння: безпілотників великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракетних систем.

У 2024 році до механізму долучилися Швеція та Ісландія, які надали 20 млн євро та 2,7 млн євро відповідно – безпосередньо через Данію.

За даними Міноборони, на 2025 рік ЄС виділив мільярд євро з доходів від заморожених російських активів, а Канада – близько 67 млн євро. Також Данія зарезервувала 130 млн євро для подальших інвестицій в українську оборонну промисловість. Очікується, що Норвегія надасть близько 43 млн євро на реалізацію проєктів у межах ініціативи, а Швеція оголосила про виділення 178 млн доларів.

У 2024 році Україна та Данія запровадили новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ через відшкодування контрактів з українськими виробниками. Цей механізм отримав назву «данська модель». За цією схемою українська сторона формує детальний перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці проводять детальну оцінку спроможностей рекомендованих компаній та аналізують їхній попередній досвід виконання контрактів.

«Унікальність цього підходу полягає в тому, що він не лише забезпечує оперативне постачання необхідного озброєння українським військовим, але й створює потужний стимул для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Це своєю чергою суттєво посилює економічну стійкість України в умовах воєнного стану та формує міцну базу для подальшого розвитку оборонної промисловості», – зауважують у Міноборони.



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