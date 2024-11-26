Верховний суд підтвердив неможливість повернення «Приватбанку» колишнім власникам

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного «Приватбанку» колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Як повідомляє пресслужба фінансової установи, розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років.

У фінустанові нагадують, що у цій справі позивачі, Ігор Коломойський, якому до націоналізації «Приватбанку» належало майже 42% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало майже 17%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

«Приватбанк» вітає таке справедливе рішення суду. Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним», – зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів «Приватбанку» Солвіта Деглава.

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Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У лютому 2023 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність націоналізації «Приватбанку».



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