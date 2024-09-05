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У МЗС застерегли МВФ від співпраці з Росією: «було б абсурдом легітимізувати російський режим»

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5 Sep

У МЗС застерегли МВФ від співпраці з Росією: «було б абсурдом легітимізувати російський режим»

By   No Comments  Бізнес, Економіка, Новини

«Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом»

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