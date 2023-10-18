БЕБ заявило про ухилення від податків на 50 млн у відомому львівському холдингу

Бюро економічної безпеки заявило про викриття у Львові схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок.

У БЕБ не уточнюють назви холдингу, але у ресторанній компанії !FEST повідомили про обшуки.

За даними бюро, близько 2000 співробітників закладів холдингу отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

«Задля виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів. Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину зарплати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку», – йдеться у повідомлення пресслужби БЕБ.

У Бюро економічної безпеки зазначають, що у такий спосіб компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн. Відкрите кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України – умисне ухилення від сплати ПДФО, військового збору, єдиного соціального внеску в особливо великому розмірі.

Також, за попередньою інформацією детективів, ці заклади не використовували РРО під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату від клієнтів готівкою. Тривають слідчі дії.

Співзасновник холдингу !FEST Юрій Назарук 17 жовтня відреагував на обшуки

«Насправді нічого нового – діяльність ФОПів в ресторанах, зарплати – господарська діяльність. Ніби то кримінальна справа. Хоча до цих пір жодного запита, звернення», – написав він у фейсбуці.

Але дані про зарплату в «конверті» для працівників! FEST Назарук не коментував.



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