У Сумах після удару по навчальному закладу повернення у власні квартири очікують 13 людей

У Сумах станом на ранок понеділка 13 людей перебувають у гуртожитку після евакуації через удар російськими силами по місту, їм надано тимчасове місце проживання. Про це заявив міський голова Сум Олександр Лисенко в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок»).

«Думаю, що сьогодні-завтра вони повернуться у свої квартири. Тому що ми швидко виконуємо ремонтні роботи. І намагаємось швидко відновити перебування у квартирах», – сказав Лисенко.

За його словами, місцева влада продовжує відновлювати постраждале внаслідок російської атаки житло.

«Ми займаємось облаштуванням можливості продовжувати життя в квартирах людей, які були евакуйовані вночі. Саме в ту ніч трагічну вони були евакуйовані до рідних, але ми також вивозили людей в гуртожитки. І зараз займаємось тим, що вставляємо вікна. В семи будинках повилітали вікна. Є два гуртожитки. Відстань, де повилітали вікна, щоб ви розуміли, до 700 метрів. Тобто поруч, які знаходяться будинки, вони всі постраждали», – зазначив міський голова Сум.

У ніч на неділю російські війська завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Двоє людей загинули і двадцятеро – постраждали.



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