Один із найбільших виробників алкоголю Pernod Ricard припиняє весь експорт до Росії

Французька компанія з виробництва алкогольних напоїв Pernod Ricard повідомила, що припинила весь експорт до Росії в квітні 2023 року. Про це йдеться в заяві компанії 12 травня.

«Pernod Ricard може підтвердити, що наприкінці квітня 2023 року припинила весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії. Ми також припинимо розповсюдження нашого портфоліо в Росії, процес, який, як ми очікуємо, займе кілька місяців», – повідомляє пресслужба.

За повідомленням, компанія планує «адаптувати свою місцеву організацію» до цих рішень із дотриманням російського законодавства, а також продовжувати підтримувати своїх співробітників у процесі.

Читайте також: Німецька компанія Henkel завершила вихід з російського ринку

Pernod Ricard володіє низкою відомих алкогольних брендів, у тому числі Chivas Regal, Jameson і Becherovka.

Раніше медіа повідомляли, що шведська компанія Dagens PS, яка належить Ricard, поновила експорт горілки Absolut до Росії, але припинила його на тлі критики.

Після повномасштабного російського вторгнення до України низка міжнародних компаній оголосили про повний чи частковий вихід із Росії. Українська влада закликала всіх світових виробників це зробити.

Водночас, за даними видання «Важные истории», з початку війни лише 20% західних компаній повністю пішли з російського ринку.

…