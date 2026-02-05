КУПУЙ!

Магнітний швидкозарядний кабель Type-C/Micro USB

Home  /  Торгові ряди  /  Магнітний швидкозарядний кабель Type-C/Micro USB


місце для вашої реклами!
5 Feb

Магнітний швидкозарядний кабель Type-C/Micro USB

By   No Comments    Торгові ряди

540° магнітний швидкозарядний кабель 2-в-1 з нейлоновим обплітанням Type-C/Micro USB з магнітним зарядним роз’ємом

Опис товару:
Форма: Круглий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до чоловіка
Mатеріал: Нейлон
Тип вхідного роз’єму: USB
Тип вихідного роз’єму: USB
Вхідна потужність: 10-20 Вт
Вихідна потужність: 10-20 Вт
Режим живлення: USB
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 5$ (знижка: -58%)
➡️Артикул: 01050226
🎉Замовити Магнітний швидкозарядний кабель Type-C/Micro USB
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading