Магнітний швидкозарядний кабель Type-C/Micro USB

540° магнітний швидкозарядний кабель 2-в-1 з нейлоновим обплітанням Type-C/Micro USB з магнітним зарядним роз’ємом
Опис товару:
Форма: Круглий
Полярність роз’єму: Від чоловіка до чоловіка
Mатеріал: Нейлон
Тип вхідного роз’єму: USB
Тип вихідного роз’єму: USB
Вхідна потужність: 10-20 Вт
Вихідна потужність: 10-20 Вт
Режим живлення: USB
