11-LED USB Акумуляторний налобний ліхтарик

11LED USB Налобний ліхтар. Акумуляторний налобний ліхтарик, Портативний налобний ліхтар, Нарядний ліхтар для походів, кемпінгу, нічної риболовлі, альпінізму, аварійний ліхтар. Живлення від акумулятора (В комплекті)

Опис товару:

Джерело живлення: Живлення від батареї

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 800MAh



➡️Артикул: 02050226

