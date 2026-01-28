Amoled смарт-годинник, AI голосовий помічник

1.43-дюймовий AMOLED Смарт-годинник для чоловіків і жінок. Бездротовий дзвінок, AI голосовий помічник, Набір спортивних режимів, Розумні сповіщення, USB зарядка, Відстеження фітнесу, Сумісний з Android та iPhone

Опис товару:

Матеріал ремінця: Силікагель

Матеріал корпусу годинника: сплав

Форма циферблата: Круглий

Рівень водонепроникності: IP67

Особливість: Світовий час, крокомір

Подробиці: Світіння

Тип дисплея: Двохкомпонентний

Бездротова власність

Режим живлення: USB зарядка

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея



