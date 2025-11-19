КУПУЙ!

Крижані блакитні смарагдово-кубічні цирконієві камені

19 Nov

Крижані блакитні смарагдово-кубічні цирконієві камені

Крижані блакитні смарагдово-кубічні цирконієві камені для виготовлення ювелірних виробів своїми руками. Елегантно скошені прямокутні штучні цирконієві камені. Ідеально підходять для кілець, підвісок, намист. Набір аксесуарів та деталей для ювелірних виробів

Опис
Тип: Ювелірні аксесуари та деталі
Подробиці: Коштовне каміння
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 18$ (знижка: -45%)
➡️Артикул: 03191125
🎉Замовити Крижані блакитні смарагдово-кубічні цирконієві камені
 


