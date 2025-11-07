Смарт-годинник з круглим HD екраном 3.23 см для Жінок, з Дзвінками, та Сповіщеннями. 100+ Спортивних Режимів. Фіксування Активності на Вулиці, Педометр, Висока Якість, Фітнес Смарт-годинник для Android та IOS, прекрасний подарунок для Дівчат

Опис товару

Ємність акумулятора: 290 мАг

Рівень водонепроникності: IP-67

Розмір екрану: 1.27Inch

Режим живлення: Живлення від акумулятора/USB подвійного використання

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор

бездротовий

Бездротова версія: 5.3

Матеріал екрана: TFT

Розширення екрану: 360p

Матеріал корпусу: сплав

Матеріал ремінця: Силікон



🌟Ціна сьогодні всього: лише 21$ (знижка: -25%)

➡️Артикул: 03061125

🎉 Замовити Смарт-годинник з круглим HD екраном

