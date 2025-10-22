Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів 12V 6A з LCD-дисплеєм. Підходить для свинцево-кислотних акумуляторів на 12V. Автоматичний режим перемикання та Захист від надзарядження. Ідеально підходить для легкових автомобілів, вантажівок, мотоциклів. Розумна Зарядка Акумуляторів Для Легкових автомобілів, Смарт Зарядник Батереї, Пристрій Обслуговування Акумуляторів

Опис товару

Робоча напруга: 110В-220В

Специфікація вилки: Вилка типу C



🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -38%)

➡️Артикул: 03221025

🎉 Замовити Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів

