КУПУЙ!

Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів

Home  /  Торгові ряди  /  Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів


місце для вашої реклами!
22 Oct

Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів

By   No Comments    Торгові ряди

Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів 12V 6A з LCD-дисплеєм. Підходить для свинцево-кислотних акумуляторів на 12V. Автоматичний режим перемикання та Захист від надзарядження. Ідеально підходить для легкових автомобілів, вантажівок, мотоциклів. Розумна Зарядка Акумуляторів Для Легкових автомобілів, Смарт Зарядник Батереї, Пристрій Обслуговування Акумуляторів

Опис товару
Робоча напруга: 110В-220В
Специфікація вилки: Вилка типу C
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -38%)
➡️Артикул: 03221025
🎉Замовити Розумний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading