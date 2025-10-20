Чоловічі повсякденні ботильйони – ручне шиття, гумова підошва, на шнурівках. Взуття для вулиці та вуличного стилю на всі сезони
Опис товару
Внутрішній матеріал: поліуретан
Матеріал підошви: гума
Матеріал устілки: поліуретан
короткі черевики
круглий носок
Стиль: повсякденний, мінімалістичний
Умови: піші прогулянки і активний відпочинок, щоденні і повсякденні
Всесезонні
Однотонний колір
🌟Ціна сьогодні всього: лише 29$ (знижка: -50%)
➡️Артикул: 01201025
🎉Замовити Чоловічі повсякденні ботильйони, ручне шиття
