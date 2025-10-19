Чоловічий гаманець із натуральної шкіри – RFID захист від крадіжки. Вінтажний коричневий (темно-бежевий), з блискавкою, 17 слотів для карток, кишеня для монет, вікно ID, багатосекційна конструкція – міцний та функціональний чоловічий гаманець. Ідеальний подарунок до Дня святого Валентина, Дня Батька чи дня народження. Сумісний зі смартфонами та картками. Елегантний вибір як у повсякденному житті, так і в офіційних ситуаціях

Опис товару

Mатеріал: Верхній шар коров’яча шкіра

Інгредієнти підкладки: Поліестер

Стиль: Вінтаж

Візерунок: Однотонний колір

Подробиці: Пряжка

Колір: Темно-коричневий

Інструкція по догляду: Не прати

Свято: день святого Валентина, День батька, день подяки

Основний матеріал: Натуральна шкіра. Подвійна кнопка: регульований розмір. Трискладний: 17 слотів для карток, кишеня для монет, віконця для ID, слоти для SD-карт. Багатофункціональний картхолдер для чоловіків з шкіряним гаманцем. Оснащений матеріалом проти крадіжки. Цей шкіряний гаманець захистить ваші дані від електронних зловмисників. Як справжній гаманець з натуральної шкіри корови, він стане все яскравішим і яскравішим з часом



🌟Ціна сьогодні всього: лише 11$ (знижка: -39%)

➡️Артикул: 02191025

🎉 Замовити Чоловічий гаманець із натуральної шкіри

