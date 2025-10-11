Запасний літієвий акумуляторний блок 20Аг, Використовується для різних типів бездротових інструментів з батареєю, наприклад заміна акумулятора високотискової електричної мийки автомобілів. Довговічний та міцний
Опис товару:
Тип батареї: Літій-іонний
Багаторазове використання: Перезаряджається
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 20Аг
🌟Ціна сьогодні всього: лише 23$ (знижка: -13%)
➡️Артикул: 01111025
