КУПУЙ!

Вудилище з сталевим шпиндельним механізмом

7 Oct

Торгові ряди

Повний Набір для Риболовлі: 240.79см Легке Вудилище зі Скляним Сталевим Шпиндельним Механізмом плюс Комбо з Катушкою, Кольорові Приманки, Грузи, Гачки з Камуфляжною Сумкою для Зберігання. Ідеально для Прісноводної та Морської Риболовлі

Опис товару:
Орієнтація руки: Амбідекстр
Mатеріал: FRP
Колір: Змішаний
 

🌟Ціна сьогодні за модель 2.4м: лише 25$ (знижка: -52%)
✅Артикул: 01071025
🎉Замовити Повний Набір для Риболовлі: 240см Легке Вудилище зі Скляним Сталевим Шпиндельним Механізмом плюс Комбо з Катушкою
 


➡️cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

