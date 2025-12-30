КУПУЙ!

Постачання російського трубопровідного газу до Європи впало до мінімуму за 50 років – Reuters

Home  /  Бізнес  /  Постачання російського трубопровідного газу до Європи впало до мінімуму за 50 років – Reuters


місце для вашої реклами!
30 Dec

Постачання російського трубопровідного газу до Європи впало до мінімуму за 50 років – Reuters

By   No Comments  Бізнес, Економіка, Новини

Експорт російського трубопровідного газу до Європи у 2025 році впав до рекордно низьких 18 мільярдів кубометрів — на 44% менше, ніж торік, що стало мінімумом з 1970-х років. Причиною називають завершення транзитної угоди через Україну та скорочення імпорту енергоносіїв із Росії Євросоюзом

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading