Доходи РФ від нафти і газу в листопаді можуть скоротитися більш як на третину – Reuters

Доходи Росії від нафти та газу в листопаді можуть впасти на третину через здешевлення нафти та зміцнення рубля, повідомляє Reuters. Санкції США проти «Роснєфті» та «Лукойла» вже призвели до рекордного падіння цін на Urals, змушуючи Москву переглядати бюджетні прогнози

