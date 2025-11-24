КУПУЙ!

Доходи РФ від нафти і газу в листопаді можуть скоротитися більш як на третину – Reuters

24 Nov

By   No Comments  Бізнес, Економіка, Новини

Доходи Росії від нафти та газу в листопаді можуть впасти на третину через здешевлення нафти та зміцнення рубля, повідомляє Reuters. Санкції США проти «Роснєфті» та «Лукойла» вже призвели до рекордного падіння цін на Urals, змушуючи Москву переглядати бюджетні прогнози

