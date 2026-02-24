Суперкардіоїдний конденсаторний мікрофон з кронштейном та кнопкою вимкнення звуку, набір для стрімінгу Plug та Play, сумісний з ПК, регулювання гучності/підсилення, моніторинг міксу, для ігор, подкастів, запису (USB)
Опис товару:
Режим живлення: USB
Тип роз’єму: USB Type-C
Тип продукту: Мікрофонна система
Особливості: Регулювання гучності, Функція відключення звуку
Рекомендоване використання: Ігри, Спів, Відеоконференція, Потокове передавання
Основний матеріал: АБС
Колір: чорний
🌟Ціна сьогодні всього: лише 25$ (знижка: -66%)
➡️Артикул: 02240226
🎉Замовити Суперкардіоїдний конденсаторний мікрофон з кронштейном
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom