Бездротова портативна електрична помпа 150psi

Бездротова повітряна помпа 150psi портативна електрична помпа для накачування шин автомобіля, велосипеда, мотоцикла, повітряний компресор та аксесуари

Загальна інформація:

1. Електрична помпа може швидко збільшити тиск в шинах автомобіля з 1,93 бара до 2,3 бара (28 PSI до 34 PSI) всього за одну хвилину (специфікація: 175/65R14 82T). Протягом 2 хвилин тиск в шинах шосейних велосипедів вихідний тиск може досягати 150 фунтів на квадратний дюйм.

2. Це портативна електрична помпа, маленька та легка, оснащена сумкою для зберігання. У комплект поставки входять американська і французька насадка та сферична повітряна голка, які дозволяють легко накачувати шини автомобіля, велосипеда, мотоцикла, а також баскетбольні та футбольні м’ячі.

3. Помпа оснащена батареєю, що перезаряджається, яка може перебувати в режимі очікування протягом 6 місяців при повному заряді і при відсутності використання.

4.Електрична помпа оснащена вбудованим вентилятором, що охолоджує, який знижує високу температуру двигуна, що виникає при тривалій роботі, забезпечуючи безпечне і надійне використання. Надувний шланг оснащений теплоізоляційним силіконом для запобігання опікам рук.

5. Компресор для шин оснащений функцією автоматичного відключення при досягненні заданого тиску (зупиняється при повному заряді) та функцією контролю тиску в шинах, забезпечуючи безпечніше використання та усуваючи занепокоєння надмірним накачуванням.

6. Помпа оснащена великим цифровим РК-екраном, який підтримує три одиниці вимірювання тиску: PSI, KPA і BAR.

7. Помпа оснащена функцією підсвічування ліхтариком, що покращує видимість у нічний час і може також використовуватися як освітлення для технічного обслуговування.



