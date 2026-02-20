Мережева камера 4K/2K з автофокусом і мікрофоном

Мережева камера 4K/2K з автофокусом, шторкою для конфіденційності та вбудованим мікрофоном, з автоекспозицією, обертовою основою на 360° та функцією plug-and-play, ідеальна для ПК, ноутбуків, стрімінгу та онлайн-зустрічей
Опис товару:
Режим живлення: USB
Технологія підключення: USB
Тип об’єктива: Риб’яче око
Тип контролю експозиції: Автоматичний
Тип фокусування: Автофокус
➡️Артикул: 01200226
