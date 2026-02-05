Продається Chrysler Prowler Roadster Candy Red в Києві!
Фінальний (останній) випуск – всього 300 автомобілів було випущено в цьому кольорі!!!
Єдиний у світі хот-род, який випускався серійно! Алюмінієвий кузов і алюмінієва рама!
Без пробігу по Україні! 100% митниця в Україні! Стан нового автомобіля!
Спортивний алюмінієвий двигун 3.6 л (попередні випуски Prowler мали звичайний залізний двигун!) потужністю до 400л. с.
Автомобіль зібраний вручну на заводі Conner Avenue Assembly Plant (CAAP) в місті Detroit штат Michigan в 2002 році. Витрата: 11л/100км.
Найповніша комплектація: спорттронік, сабвуфер, AM / FM stereo, касетний плеєр, круїз-контроль, мультикермо, 20 “хромовані диски, бортовий комп’ютер на дзеркалі і т.д.
Можливий обмін. Успішно заробляє гроші в рекламі, шоу-бізнесі.
телефони: +38-050-4404005
➡️Артикул: 01130126
