Продається Chrysler Prowler Roadster Candy Red в Києві!
Фінальний (останній) випуск – всього 300 автомобілів було випущено в цьому кольорі!!!
Єдиний у світі хот-род, який випускався серійно! Алюмінієвий кузов і алюмінієва рама!
Без пробігу по Україні! 100% митниця в Україні! Стан нового автомобіля!
Спортивний алюмінієвий двигун 3.6 л (попередні випуски Prowler мали звичайний залізний двигун!) потужністю до 400л. с.
Автомобіль зібраний вручну на заводі Conner Avenue Assembly Plant (CAAP) в місті Detroit штат Michigan в 2002 році. Витрата: 11л/100км.
Найповніша комплектація: спорттронік, сабвуфер, AM / FM stereo, касетний плеєр, круїз-контроль, мультикермо, 20 “хромовані диски, бортовий комп’ютер на дзеркалі і т.д.
Можливий обмін. Успішно заробляє гроші в рекламі, шоу-бізнесі.
телефони: +38-050-4404005
➡️Артикул: 01130126
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
youtube carsuacom
instagram carsuacom
youtube kupuicom
instagram kupuinet
Ваша реклама в мережі КУПУЙ!your ads here
Excellent blog here Also your website loads up very fast What web host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my web site loaded up as quickly as yours lol
Thanks I have just been looking for information about this subject for a long time and yours is the best Ive discovered till now However what in regards to the bottom line Are you certain in regards to the supply
O que eu não entendo é na verdade como você não é realmente muito mais querido do que é agora Você é muito inteligente Você sabe, portanto, significativamente no caso deste tópico que me produziu individualmente, imagine-o de vários ângulos diferentes É como homens e mulheres não pareça fascinado até que seja algo a ver com Mulher gaga Suas próprias coisas são legais Todo o tempo cuide disso