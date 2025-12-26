Бездротова Міні-Пилка з 6-дюймовим Лезом, Знімним Акумулятором, Системою Змащування та Заміною Ланцюга, Попередньо Встановленим Лезом. Ідеальна для Обрізки, Лісозаготівлі, Ремонту Саду тощо

Рекомендація щодо поверхні: Деревина.

матеріал: метал, пластик.

Живлення від акумулятора.

Міні-електропилка бездротова має конструкцію глибоко загартованого напрямного ланцюга та двигун з чистої міді, який контролює положення різання лише легким натисканням. Двигун з чистої міді та два акумулятори високої потужності 21 вольт дозволяють електричній пилці різати колоди діаметром до приблизно 6 дюймів всього за 4 секунди; для невеликих гілок достатньо легкого дотику. Дуже ефективний садовий інструмент!

Електрична пилка оснащена 21-вольтовою батареєю та зарядним пристроєм, які можуть використовуватися безперервно до 50-60 хвилин (використовуючи дві батареї). Літій-іонна батарея з функціями захисту від перевантаження та температури забезпечує довший термін служби батареї. Ця бездротова міні-пилка може задовольнити всі ваші потреби як у приміщенні, так і на відкритому повітрі

Щоб запобігти випадковому запуску, необхідно одночасно натиснути як безпечний замок, так і кнопку запуску, щоб активувати ручну електропилку.

Низький рівень шуму та легкість у догляді. Якщо ви хочете підтримувати гарні стосунки зі сусідами, варто враховати рівень шуму, який створює електрична ланцюгова пилка. Електропилка видає менше 75 децибелів біля вуха оператора. Таким чином, вам не доведеться турбуватися про те, що ви заважаєте своїм сусідам. Крім того, їх простіше зберігати, і вони мають нижчі витрати на обслуговування. Просто заточіть ланцюг, і ця пилка буде працювати безперебійно багато років.

Аксесуари: 2 батареї, чемодан, два ланцюги, зарядний пристрій, пара рукавичок, окуляри, інструкція користувача та викрутка. Це основне обладнання, яке може знадобитися у комплекті міні-пилки



