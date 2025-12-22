КУПУЙ!

Ультрашвидкий USB 3.0 кабель 5 метрів

22 Dec

Ультрашвидкий USB 3.0 кабель 5 метрів

Торгові ряди

Ультрашвидкий 5м USB 3.0 Продовжувальний Кабель. Високошвидкісний Кабель для Передачі Даних та Зарядки для Smart TV, PS4, Xbox One, SSD. Плоский Дизайн з Чоловічими до Жіночих Конекторів. Міцний PVC Матеріал

Опис:
Mатеріал: ПВХ
Форма: Плоский
Полярність роз’єму: Від чоловіка до жінки
Режим живлення: USB
Вихідна потужність: 30-50 Вт
Матеріал дротового сердечника: золотисті сплави міді
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 6$ (знижка: -53%)
➡️Артикул: 01221225
