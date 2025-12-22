КУПУЙ!

Акумуляторна машина з кутовим шліфуванням

22 Dec

Акумуляторна машина з кутовим шліфуванням

Бездротова Літієва Акумуляторна Міні-Шліфувальна Машина з Кутовим Шліфуванням та Поліруванням 12V, Переносний Багатофункціональний Електричний Інструмент для Дрібного Шліфування

Опис товару:
Предмети включені: Зарядний пристрій
Джерело живлення: Живлення від USB
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літієва батарея
Ємність акумулятора: 2000MAh
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 38$ (знижка: -18%)
➡️Артикул: 02221225
🎉Замовити Акумуляторну машину з кутовим шліфуванням
 


