Акумуляторна машина з кутовим шліфуванням

Бездротова Літієва Акумуляторна Міні-Шліфувальна Машина з Кутовим Шліфуванням та Поліруванням 12V, Переносний Багатофункціональний Електричний Інструмент для Дрібного Шліфування

Опис товару:

Предмети включені: Зарядний пристрій

Джерело живлення: Живлення від USB

Властивості батареї: Акумулятор

Акумулятор: Літієва батарея

Ємність акумулятора: 2000MAh



🌟Ціна сьогодні всього: лише 38$ (знижка: -18%)

➡️Артикул: 02221225

🎉 Замовити Акумуляторну машину з кутовим шліфуванням

