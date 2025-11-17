Набір з 10 синіх прямокутних кришталевих камінців для виготовлення прикрас, весільних та святкових подарунків, елегантних прикрас для шиї, підвісок, сережок та браслетів, 8 на 10 мм
🌟Ціна сьогодні всього: лише 30$ (знижка: -57%)
➡️Артикул: 05171125
🎉Замовити Набір з 10 синіх прямокутних кришталевих камінців
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom