Набір з 10 синіх прямокутних кришталевих камінців

17 Nov

17 Nov

Набір з 10 синіх прямокутних кришталевих камінців

Набір з 10 синіх прямокутних кришталевих камінців для виготовлення прикрас, весільних та святкових подарунків, елегантних прикрас для шиї, підвісок, сережок та браслетів, 8 на 10 мм
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 30$ (знижка: -57%)
➡️Артикул: 05171125
