Компактні кріпильні лещата для столу

15 Nov

Компактні кріпильні лещата для столу

Компактні кріпильні лещата для столу – Міні-регульований кріпильний пристрій для самостійного виконання проектів, деревообробки, виготовлення прикрас та ремесел. Міцний металевий та гумовий кріпильний пристрій з точним інженерним виробництвом

Опис товару
Mатеріал: метал, гумовий
Специфікації:
1.Абсолютно новий і високої якості.
2.Ці верстатні лещата виготовлені з литого алюмінієвого корпусу з сталевим гвинтом і ручкою, що забезпечує їх міцність, високу довговічність і придатність для тривалого використання.
3.Ці компактні міні-верстатні лещата, легкі і зручні для транспортування, що робить їх дуже економними в плані простору.
4.Універсальне використання: ідеально підходить для ремесел, хобі, деревообробки, виготовлення ювелірних виробів, моделювання, електроніки та багато іншого.

Деталі:
1.Матеріал: алюміній
2.Максимальне відкриття щелеп: 30 мм
3.Максимальна глибина для монтажного затискача становить 35 мм.
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -29%)
➡️Артикул: 04151125
🎉Замовити Компактні кріпильні лещата для столу
 


