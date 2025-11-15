Компактні кріпильні лещата для столу – Міні-регульований кріпильний пристрій для самостійного виконання проектів, деревообробки, виготовлення прикрас та ремесел. Міцний металевий та гумовий кріпильний пристрій з точним інженерним виробництвом

Опис товару

Mатеріал: метал, гумовий

Специфікації:

1.Абсолютно новий і високої якості.

2.Ці верстатні лещата виготовлені з литого алюмінієвого корпусу з сталевим гвинтом і ручкою, що забезпечує їх міцність, високу довговічність і придатність для тривалого використання.

3.Ці компактні міні-верстатні лещата, легкі і зручні для транспортування, що робить їх дуже економними в плані простору.

4.Універсальне використання: ідеально підходить для ремесел, хобі, деревообробки, виготовлення ювелірних виробів, моделювання, електроніки та багато іншого.

Деталі:

1.Матеріал: алюміній

2.Максимальне відкриття щелеп: 30 мм

3.Максимальна глибина для монтажного затискача становить 35 мм.



🌟Ціна сьогодні всього: лише 9$ (знижка: -29%)

➡️Артикул: 04151125

🎉 Замовити Компактні кріпильні лещата для столу

