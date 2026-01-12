КУПУЙ!

«Заощадження в гривні залишилися привабливими» – голова НБУ на тлі девальвації

12 Jan

Бізнес, Економіка, Новини

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що уповільнення інфляції з червня 2025 року стало результатом цілеспрямованої політики регулятора, зокрема утримання облікової ставки на рівні 15,5%, що підтримало привабливість гривневих заощаджень

