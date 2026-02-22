КУПУЙ!

Автореєстратор з 4-ма камерами і 64GB пам’яті

Home  /  Торгові ряди  /  Автореєстратор з 4-ма камерами і 64GB пам’яті


місце для вашої реклами!
22 Feb

Автореєстратор з 4-ма камерами і 64GB пам’яті

By   No Comments    Торгові ряди

Справжній автореєстратор: Quad/Tri-канал. Передня 1080P FHD та Задня/Ліва/Права 720P. 360° Омнідирекційний Ширококутний Запис. Датчик Гравітації. Циклічний Запис. Автоматично Перезаписує Найстаріші Відео. Реверс. 64GB картка пам’яті

Опис товару:
Тип дисплея: рідкокристалічний
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
Режим живлення: прикурювач
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 44$ (знижка: -43%)
➡️Артикул: 03220226
🎉Замовити Автореєстратор з 4-ма камерами і 64GB пам’яті
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
 
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom
 

your ads here

реагуйте:

Discover more from КУПУЙ!

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading