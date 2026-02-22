Справжній автореєстратор: Quad/Tri-канал. Передня 1080P FHD та Задня/Ліва/Права 720P. 360° Омнідирекційний Ширококутний Запис. Датчик Гравітації. Циклічний Запис. Автоматично Перезаписує Найстаріші Відео. Реверс. 64GB картка пам’яті
Опис товару:
Тип дисплея: рідкокристалічний
Властивості батареї: Акумулятор
Акумулятор: Літій-полімерний акумулятор
Режим живлення: прикурювач
🌟Ціна сьогодні всього: лише 44$ (знижка: -43%)
➡️Артикул: 03220226
🎉Замовити Автореєстратор з 4-ма камерами і 64GB пам’яті
your ads here
✅cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для замовлення і отримання додаткової інформації
➡️Ставте like і підпишіться на наші мережі:
@kupuicom
@kupuinet
@carsuacom