Новий розумний годинник 5.11 см з кількома спортивними режимами, крокомір, таймер, компас, сповіщення про дзвінки та SMS, пошук телефону, стійкий до води і пилу IP68, для Android та iPhone – ідеальний подарунок у спортивному стилі для чоловіків та жінок

Опис товару

Тип застібки: Застібка-липучка

Стиль: Повсякденний

Особливості: крокомір

Рівень водонепроникності: IP68

Бездротова версія: 5.0

Тип екрану: IPS

Спосіб зарядки: Магнітна зарядка

Коефіцієнт екрану: 95%

Ємність акумулятора: 600 мАг

Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор

бездротовий

Mатеріал: Цинковий сплав



🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -38%)

➡️Артикул: 03111025

🎉 Замовити Розумний годинник 5см з спортивними режимами

