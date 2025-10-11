КУПУЙ!

11 Oct

Розумний годинник 5см з спортивними режимами

Новий розумний годинник 5.11 см з кількома спортивними режимами, крокомір, таймер, компас, сповіщення про дзвінки та SMS, пошук телефону, стійкий до води і пилу IP68, для Android та iPhone – ідеальний подарунок у спортивному стилі для чоловіків та жінок

Опис товару
Тип застібки: Застібка-липучка
Стиль: Повсякденний
Особливості: крокомір
Рівень водонепроникності: IP68
Бездротова версія: 5.0
Тип екрану: IPS
Спосіб зарядки: Магнітна зарядка
Коефіцієнт екрану: 95%
Ємність акумулятора: 600 мАг
Властивості батареї: Літій-полімерний акумулятор
бездротовий
Mатеріал: Цинковий сплав
 

🌟Ціна сьогодні всього: лише 15$ (знижка: -38%)
➡️Артикул: 03111025
🎉Замовити Розумний годинник 5см з спортивними режимами
 


cкористайтесь чатом підтримки (кнопка зліва) або заповніть електронну форму для отримання додаткової інформації
 

